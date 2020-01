Внешне робот небольшой, напоминает теннисный мяч, при этом Ballie — это не робот-пылесос, а помощник по дому, отмечает издание.

Робот обладает различными функциями. Он может управлять умным домом, открывать занавески, заводить будильник, фотографировать и снимать, запускать пылесос, а также Ballie может стать инструктором по фитнесу, охранником квартиры и другом для детей.