https://static.news.ru/photo/dd536b70-328e-11ea-8ffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Страница Samsung в социальной сети Twitter

Компания Samsung презентовала на выставке CES 2020 робота-ассистента Ballie. Отмечается, что робот не только поддержит порядок и чистоту в доме, но и станет другом. Об этом сообщило издание Engadget.

Внешне робот небольшой, напоминает теннисный мяч, при этом Ballie — это не робот-пылесос, а помощник по дому, отмечает издание.

Он понимает вас, поддерживает и реагирует на ваши потребности, — сообщили в Engadget.

Робот обладает различными функциями. Он может управлять умным домом, открывать занавески, заводить будильник, фотографировать и снимать, запускать пылесос, а также Ballie может стать инструктором по фитнесу, охранником квартиры и другом для детей.

Meet #Ballie , Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw — Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 7, 2020

Когда робот поступит в продажу пока неизвестно. Кроме того, пока не ясно сколько он будет стоить.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Samsung заявила о проекте приложения виртуальной клавиатуры для смартфонов и планшетов, которая будет проецироваться на твёрдые поверхности за счёт камеры гаджета.