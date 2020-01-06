https://static.news.ru/photo/dd536b70-328e-11ea-8ffd-fa163e074e61_660.jpgФото: Страница Samsung в социальной сети Twitter
Компания Samsung презентовала на выставке CES 2020 робота-ассистента Ballie. Отмечается, что робот не только поддержит порядок и чистоту в доме, но и станет другом. Об этом сообщило издание Engadget.
Внешне робот небольшой, напоминает теннисный мяч, при этом Ballie — это не робот-пылесос, а помощник по дому, отмечает издание.
Он понимает вас, поддерживает и реагирует на ваши потребности, — сообщили в Engadget.
Робот обладает различными функциями. Он может управлять умным домом, открывать занавески, заводить будильник, фотографировать и снимать, запускать пылесос, а также Ballie может стать инструктором по фитнесу, охранником квартиры и другом для детей.