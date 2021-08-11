Samsung представил складной смартфон с невидимой камерой

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Samsung показал новые смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 с гибким экраном и повышенным уровнем прочности. Трансляция шла на YouTube-канале компании.

Продажи новинок начнутся в России 10 сентября. Стоимость смартфонов составит от 159,99 тысячи рублей и от 89,9 тысячи соответственно.

Смартфон Galaxy Z Fold3 имеет гибкий экран и необычную фронтальную камеру. Вместе с флагманом линейки показали «раскладушку» Galaxy Z Flip3. Оба гаджета получили влагозащиту, а также скрытый шарнирный механизм улучшенной конструкции. Гарантируется, что гибкие смартфоны выдержат 200 000 циклов складывания-раскладывания.

Оба гаджета работают на платформе Snapdragon 888 с поддержкой 5G. Они оснащены стеклом Gorilla Glass Victus, которое имеет повышенный уровень устойчивости.

Ранее стало известно, что телефоны OnePlus и Honor оказались лучшими противоударными смартфонами на рынке России. Об этом говорится в исследовании Рoскачества. Самым прочным устройством был назван ОnePlus 6, который получил максимальные пять баллов в барабанном тесте. В топ-3 также включили Honor 10 и Blаckview BV9500.