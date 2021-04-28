Samsung показала новые ноутбуки серии Galaxy

Компания Samsung представила ноутбуки Galaxy Book, Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360. Все три новых устройства начнут продаваться в мае. Девайсы показали в рамках весенней презентации корпорации.
Galaxy Book, Galaxy Book Pro — классические ноутбуки на процессорах Intel Core i5 или i7 11-го поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe. Обе версии
Galaxy Book Pro 360 представляет из себя Galaxy Book Pro с сенсорным экраном с поддержкой пера S Pen.
В Соединённых Штатах Galaxy Book будут продавать за $970 (около 72 тысячи рублей), Galaxy Book Pro — за $1 тысячи (около 74 тысячи рублей), а Galaxy Book Pro 360 — за $1,2 тысячи (около 89 тысячи рублей).
Днём ранее Samsung показала новый бюджетный смартфон Galaxy M42. Девайс получил поддержку сетей пятого поколения, процессор Qualcomm Snapdragon 750G с графическим чипом Adreno 619. Он оснащён 6 Гб или 8 Гб оперативной памяти, а также 128 Гб встроенной памяти, расширить которую можно только через microSD. В первое время девайс будет продаваться только в Индии.