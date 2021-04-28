Samsung показала новые ноутбуки серии Galaxy

https://static.news.ru/photo/b1969a00-a8d7-11eb-adb6-96000091f725_660.jpg Фото: Sumsung

Компания Samsung представила ноутбуки Galaxy Book, Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360. Все три новых устройства начнут продаваться в мае. Девайсы показали в рамках весенней презентации корпорации.

Galaxy Book, Galaxy Book Pro — классические ноутбуки на процессорах Intel Core i5 или i7 11-го поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe. Обе версии доступны с FullHD-экраном диагональю 15,6 дюйма, а Pro-модель также можно купить 13,3-дюймовую версию. Также улучшенная версия может быть оборудована дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450. Распаянная оперативная память устройств замене не подлежит, но можно поменять SSD-накопитель.

Galaxy Book Pro 360 представляет из себя Galaxy Book Pro с сенсорным экраном с поддержкой пера S Pen.

В Соединённых Штатах Galaxy Book будут продавать за $970 (около 72 тысячи рублей), Galaxy Book Pro — за $1 тысячи (около 74 тысячи рублей), а Galaxy Book Pro 360 — за $1,2 тысячи (около 89 тысячи рублей).

Днём ранее Samsung показала новый бюджетный смартфон Galaxy M42. Девайс получил поддержку сетей пятого поколения, процессор Qualcomm Snapdragon 750G с графическим чипом Adreno 619. Он оснащён 6 Гб или 8 Гб оперативной памяти, а также 128 Гб встроенной памяти, расширить которую можно только через microSD. В первое время девайс будет продаваться только в Индии.