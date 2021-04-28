Samsung начала продажи нового смартфона с Индии

https://static.news.ru/photo/3e4e8542-a85c-11eb-bf38-96000091f725_660.jpg Фото: Samsung.com

Компания Samsung показала новый бюджетный смартфон Galaxy M42. В первое время девайс будет продаваться только в Индии.

Создатели называют устройство «самым быстрым монстром».

Девайс получил поддержку сетей пятого поколения, процессор Qualcomm Snapdragon 750G с графическим чипом Adreno 619. Он оснащён 6 Гб или 8 Гб оперативной памяти, а также 128 Гб встроенной памяти, расширить которую можно только через microSD.

6,6-дюймовый дисплей гаджета с разрешением 1600×720 выполнен по технологии Super AMOLED, а под ним встроен сканер отпечатков пальцев. Также телефон оборудован основной камерой из четырёх объективов (основной на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп, а также микрообъектив и датчик глубины на 5 Мп каждый). Смартфон будет поставляться с Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1.

Девайс начнут продавать в мае в Индии, в других странах он появится позже. Начальная стоимость девайса — $275 (около 21 тысячи рублей).

Накануне мобильное подразделение китайской фирмы Lenovo объявило о возвращении на рынок России. Компания предложила россиянам бюджетный смартфон Lenovo K12 Pro. На старте гаджет будут продавать за 12,99 тысячи рублей, это цена для промо-кампании, с 1 мая она вырастет до 14,99 тысячи рублей.