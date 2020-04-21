Samsung нацелилась на 600-мегапиксельный датчик

https://static.news.ru/photo/46d40e7c-83b3-11ea-9af1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Howard Lipin/Global Look Press

Южнокорейская компания Samsung планирует создать 600-мегапиксельный сенсор. Он позволит обеспечить больше деталей, чем воспринимает человеческий глаз.

По словам исполнительного вице-президента направления сенсоров Samsung Йонгина Пака (Yongin Park), наши глаза соответствуют разрешению около 500 Мп. Цель его команды — разработать сенсоры, которые могут превзойти этот показатель и будут использоваться во многих областях за пределами мира смартфонов: беспилотных автомобилях, Интернете вещей (IoT) и дронах.

Samsung также изучаем другие типы датчиков, которые могут определять запахи и вкусы. Как уверяет Пак, подобные сенсоры скоро станут неотъемлемой частью повседневной жизни.

Мы воодушевлены потенциалом таких датчиков, делающих невидимое видимым и помогающих людям, выходя за пределы того, на что способны наши собственные чувства, — рассказал исполнительный вице-президент.

В середине апреля NEWS.ru сообщил, что Samsung презентовала в России новые модели серии Galaxy M — Galaxy M21 и Galaxy M11. Смартфоны имеют тройную камеру, безрамочные экраны и ёмкие аккумуляторы.