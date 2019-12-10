https://static.news.ru/photo/681958e4-1b30-11ea-8b25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Потребители стали активнее интересоваться носимыми устройствами — в третьем квартале 2019 года рынок продемонстрировал рост на 94,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Увеличению популярности в первую очередь способствовали наушники. Решающими в этой категории носимых устройств эксперты International Data Corporation (IDC) назвали отказ нескольких производителей от аудиоразъёма, добавление в аксессуары дополнительных функций, а также снижение цен.

Лидером рынка в третьем квартале стала Apple — её доля составила 35%. Компания показала значительный рост (195,5%) по сравнению с прошлым годом, поставив 29,5 млн устройств. Продажи Apple Watch оставались стабильно высокими, а популярность AirPods постоянно увеличивалась.

Xiaomi заняла второе место, показав рост на 66,1%, с 12,4 млн отгруженных девайсов и долей рынка 14,6%. На третьей позиции расположилась Samsung: её доля составила 9,8%, а поставки достигли 8,3 млн единиц.

Ранее NEWS.ru рассказал, что производство смартфонов в мире в третьем квартале 2019 года увеличилось на 7,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Общий объём поставок составил 358 млн устройств.