Россияне в Google чаще всего спрашивали про коронавирус

https://static.news.ru/photo/3b6fc6f8-3a46-11eb-af6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armin Durgut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стали известны самые популярные запросы россиян в Google. Ими стали COVID-19, выборы в США и поправки в Конституцию РФ.

Кроме того, в топ-10 самых популярных запросов в категории «События года» в 2020 году также вошли обращение президента РФ Владимира Путина, бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтджи, события в Белоруссии и Нагорном Карабахе, взрыв в Бейруте, бубонная чума и футбольный матч Сербия-Россия.

Люди следили за борьбой Джо Байдена и Дональда Трампа, интересовались Алексеем Навальным, Эллен/Эллиот Пейдж, Михаилом Ефремовым, Ким Чен Ыном, Александром Лукашенко и скорбели — по Борису Клюеву, Михаилу Жванецкому, Ирине Антоновой, Армену Джигарханяну, Шону Коннери, Диего Марадоне и другим, — цитирует сообщение ТАСС.

К компании добавили, что темы, связанные с коронавирусом, встречаются во многих поисковых категориях. В частности, в категории «Что такое...» пандемия и COVID-19 занимают первое и второе места.

Кроме того, россияне живо интересуются, что такое Конституция, гражданская война, деноминация и девальвация. А в десятку самых популярных запросов в этой категории также вошли самоизоляция, расизм, локдаун и вайб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что провайдер цифровых услуг «Ростелеком» закрыл национальный государственный поисковый сервис «Спутник». Его разработка обошлась бюджету в более чем 2 млрд руб. Отмечается, что разработанный в 2014 году сервис так и не смог стать популярным среди интернет-аудитории. С сайта уже пропала поисковая строка.