Российские пользователи проводят больше всего времени в играх, YouTube, соцсетях и приложениях для чтения.
Самыми популярными по проведённому времени оказались головоломки в жанре «три в ряд» Gardenscapes и её сюжетное ответвление Homescapes. Юзеры в среднем тратят на них 46 и 41 минуту в день соответственно. На третьем месте разместилось приложение для чтения книг FBReader (40 минут в день).
Четвёртую позицию занял YouTube с показателем 35 минут в день, а замыкает пятёрку лидеров приложение «ВКонтакте» (34 минуты в день), сообщает
Ранее News.ru рассказал, что более 70% российских пользователей ежемесячно получают спамерские звонки. Пик активности спамеров приходится на четверг и пятницу, в интервале между 16 и 18 часами.