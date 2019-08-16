https://static.news.ru/photo/9e6716c4-c000-11e9-b09e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские пользователи проводят больше всего времени в играх, YouTube, соцсетях и приложениях для чтения.

Самыми популярными по проведённому времени оказались головоломки в жанре «три в ряд» Gardenscapes и её сюжетное ответвление Homescapes. Юзеры в среднем тратят на них 46 и 41 минуту в день соответственно. На третьем месте разместилось приложение для чтения книг FBReader (40 минут в день).

Четвёртую позицию занял YouTube с показателем 35 минут в день, а замыкает пятёрку лидеров приложение «ВКонтакте» (34 минуты в день), сообщает Forbes . Рейтинг составлен на основе данных пользователей в возрасте 12–64 лет из городов с населением более 100 000 жителей и охватывает период с января по июнь 2019 года.

Ранее News.ru рассказал, что более 70% российских пользователей ежемесячно получают спамерские звонки. Пик активности спамеров приходится на четверг и пятницу, в интервале между 16 и 18 часами.