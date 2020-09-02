Россияне назвали самые ожидаемые гаджеты осени

https://static.news.ru/photo/f785b9f8-ecec-11ea-836f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне больше всего ожидают этой осенью выхода новых смартфонов, приставок и умных часов. К такому выводу пришли специалисты Hi-Tech Mail.ru, опросив 3 тыс. пользователей проекта.

Среди осенних новинок электроники россияне больше всего ждут смартфоны (39%), игровые приставки (18%), умные часы (14%), ноутбуки (10%) и беспроводные наушники (10%), — сообщили ТАСС в компании.

Половина опрошенных признались, что планируют в ближайшее время обновить технику. Из них 52% хотят приобрести смартфон, 20% — умные часы, 18% — игровую приставку, 16% — телевизор, 15% — беспроводные наушники. Среди смартфонов больше всего ждут новинок от iPhone (29%), Xiaomi (19%) и Samsung Galaxy (18%). Большинство из тех, кто планирует обновить свой смартфон, намерены потратить на него 15–30 тыс. рублей, 27% готовы выложить за гаджет 30–60 тыс. рублей, 23% — до 15 тыс. рублей. При этом почти половина участников опроса (44%) признались, что покупали смартфон не более года назад.

В категории ноутбуков этой осенью россияне ждут новинок от Asus (20%), Xiaomi (13%), Apple Macbook (12%), Huawei/Honor (10%) и Lenovo (10%). 41% опрошенных планируют потратить на эту покупку 30–60 тыс. рублей, 20% — 60–90 тыс., 18% — 15–30 тыс., 14% — более 90 тыс. рублей. При этом у 24% потенциальных покупателей нет личного ноутбука, а 37% меняли его более пяти лет назад.

Новых телевизоров больше всего ждут от компаний Samsung (27%), LG (19%) и Xiaomi (19%). 39% респондентов готовы потратить на него 30–60 тыс. рублей, 35% — до 30 тыс. рублей, 26% — более 60 тыс. рублей. Почти половина (42%) участников опроса приобретали телевизор более пяти лет назад.

Как писал NEWS.ru, ускорить работу гаджета поможет удаление лишних виджетов со стартового экрана устройства и «снос» некоторых тяжёлых приложений, рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко. Эксперт уточнил, что медленно работают, как правило, старые устройства, причём на любой ОС, и современные бюджетные гаджеты на облегчённой операционной системе Android Go. Попытаться ускорить работу таких устройств можно изменением системных настроек, а также удалением или заменой на аналоги ресурсоёмких приложений. В первую очередь стоит обратить внимание на действительно тяжёлые приложения, такие как Facebook и YouTube. К примеру, на Android существуют облегчённые версии приложений, например Facebook lite, Google Maps Go.