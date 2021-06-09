Россиянам рассказали об ошибке в работе, «убивающей» ноутбук

https://static.news.ru/photo/cc6e3432-fdec-11ea-9fc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа на ноутбуке в не предназначенных для этого условиях способна вывести компьютер из строя. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал IT-эксперт Дмитрий Рябинин.

По его словам, за время пандемии коронавируса россияне привыкли работать со своими ноутбуками практически в любом месте, в том числе на пляже. Однако близость воды и песка способна безвозвратно испортить электронный прибор.

Грязь и песок легко могут попасть в крупные вентиляционные отверстия ноутбука. В таком случае вам придётся разбирать корпус, чтобы все прочистить. Если вовремя этого не сделать, то грязь и песок могут привести к перегреву устройства на прямых солнечных лучах, — заявил эксперт.

В результате для реанимации прибора придётся обращаться в сервисную службу и производить дорогостоящий ремонт с заменой компонентов. При этом пытаться извлечь песок из корпуса самостоятельно Дмитрий Рябинин не советует. Игла, зубочистка способны повредить контакты, а при попытке выдуть песок феном есть шанс загнать его ещё глубже.

Тем не менее самостоятельно избавиться от песка можно.

Надо держать ноутбук под углом 75 градусов и продуть клавиатуру сжатым воздухом. Баллон сжатого воздуха, предназначенного для очистки техники, несложно купить в любом компьютерном магазине, — рассказал эксперт.

Он рекомендовал ставить прибор попеременно на правый и левый край, дабы максимально выдуть песчинки.

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