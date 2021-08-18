Россиянам рассказали о последствиях удаления всех мессенджеров

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Удалив мессенджеры, которые стали практически незаменимым элементом повседневной жизни, современный человек лишится многих возможностей. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва.

По словам аналитика, в настоящее время с помощью мессенжеров осуществляются многие бизнес-процессы. В условиях удалённой занятости это необходимый канал связи между работодателем, клиентами, сотрудниками. Это способ быстрого получения информации.

Для бизнеса мессенджеры, помимо стандартных коммуникационных функций, ещё и канал продаж, поиска клиентов и поставщиков, дополнительная реклама, способ коммуникации с потребителем, — отмечает Анастасия Ильичёва.

Мессенджеры позволяют найти и поддерживать связь с разного рода единомышленниками. Группы по интересам составляют значительную часть функций мессенджера и пользуются популярностью.

Также активно растут и развиваются новостные каналы, заменяя собой не только телевидение, но и другие привычные СМИ. И даже родительские чаты заменили собой собрания в школе, давая при этом максимум необходимой информации.

Удалить мессенджеры возможно, но это явно лишит человека многих современных возможностей, которые дают технологии, — резюмировала эксперт.

Ранее в России назвали мессенджеры для работы отечественных чиновников.