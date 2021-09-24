Россиянам рассказали, как бюджетно заменить старый смартфон на новый

Чтобы не сильно тратиться на приобретение нового смартфона, можно продать старый. При этом есть риск нарваться на мошенников. Об этом рассказала IT-эксперт Людмила Мурзина. Её слова приводит портал argumenti.ru.

Важно правильно распорядиться судьбой своего предыдущего телефона. Максимально можно выручить денег, если продать старый смартфон самостоятельно на онлайн-площадке. Но в этом есть определённые риски: можно столкнуться с мошенниками или потерять слишком много времени, — отмечает специалист.

По её словам, лучше всего воспользоваться системой trade-in, которую использую многие крупные торговые площадки и ретейлеры. Так, старый телефон можно сдать в счёт покупки нового. При этом сделать это лучше всего в период «горячего времени», когда появляются большие скидки на смартфоны. Обычно это бывает в конце ноября или начале декабря.

Ранее Госдума закупила 450 смартфонов китайской компании Realme на сумму в 4,3 млн рублей. Количество гаджетов соответствует числу мандатов новоизбранного восьмого созыва Госдумы. Смартфоны должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях сотовой связи четвёртого поколения (4G).