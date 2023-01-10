Россиянам предрекли продолжение падения спроса на iPhone Главред Wylsacom Media Побыванец предрек дальнейшее падение спроса на iPhone в России

Фото: Piyas Biswas/Keystone Press Agency/Global Look Press

iPhone 13

Спрос россиян на iPhone в 2022 году упал в два раза, в 2023 году интерес к технике Apple также продолжит снижение, считает главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец. На падение спроса влияют несколько причин, включая отсутствие официальных поставок, опасения перед возможным отключением сервисов Apple в России и схожесть новых моделей с предыдущими, отметил специалист в беседе с Lenta.ru.

Я думаю, ситуация вряд ли будет меняться в лучшую сторону, но, конечно, все зависит от политической обстановки. Если исходить из того, что есть сейчас, вряд ли люди будут покупать себе новые дорогие устройства, но останется категория тех, кто верен бренду и будет приобретать, как было всегда, — спрогнозировал Побыванец.

Эксперт отмечает, что уже сейчас интерес к новым моделям не так высок. Например, iPhone 14 Plus продается хуже, чем iPhone 13 mini, несмотря на то что производители ожидали обратную ситуацию. Это связано с тем, что новые модели не так сильно отличаются от предыдущих, но при этом стоят дороже.

Ранее стало известно о снижении продаж смартфонов в России на 20% в 2022 году по сравнению с 2021-м. Позиции на российском рынке удалось закрепить китайским производителям на фоне сокращения поставок европейских брендов. Эксперты ожидают дальнейшего падения спроса на смартфоны.