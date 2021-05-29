Россиянам объяснили, почему нельзя хранить личные данные на рабочем ПК

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Хранение персональной информации на рабочем компьютере может обернуться проблемой не только для самого сотрудника, но и для работодателя. Об этом «Газете.Ru» рассказала IT-специалист Анастасия Ильичёва.

Дело в том, что личные данные могут стать лазейкой для киберпреступников: например, если вместе с персональной информацией в компьютер попадут вредоносные программы. Хакеры могут использовать почту сотрудника, чтобы подбросить в систему вредоносный файл. Так в Сеть утекут корпоративные данные.

Такая информация может быть очень значимой для компании: это может быть финансовая аналитика, информация о слияниях и поглощениях, данные о доходах топ-менеджмента, — объяснила Ильичёва.

Она добавила, что обычно именно небрежность сотрудников приводит к крупным утечкам. Сейчас для киберпреступников нет никакой проблемы при извлечении нужных данных даже с личного телефона сотрудника.

Кроме того, могут произойти неприятные казусы из-за администраторов локальных сетей. Они, например, могут по ошибке переслать личную информацию бизнес-партнёрам или руководству.

Ранее эксперты предупредили россиян, что некоторые фотографии, которые люди публикуют в социальных сетях, могут оказаться источником информации для злоумышленников.