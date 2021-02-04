Россиянам объяснили, кто ворует у них интернет

https://static.news.ru/photo/e0c0a83c-627b-11ea-968d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скорость интернета — один из самых важных пунктов при работе на удалёнке. Если человек начал замечать, что она упала или работает с перебоями, есть вероятность, что кто-то ворует интернет.

Как сообщил партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов агентству Прайм, выяснить это можно с помощью специальной программы, обычно её используют для настройки большинства современных Wi-Fi-роутеров.

После запуска такой программы будут видны все подключённые к роутеру устройства, а также журналы событий, связанные с ними, — рассказал эксперт.

То есть, если страницы стали грузиться медленнее, интернет постоянно вылетает, но вы его используете также как всегда, стоит подумать над аудитом системы. Обычно в комплект поставки всегда включена инструкция по настройке и управлению роутером.

Но чтобы впредь таких ситуаций не возникало, и недобросовестные соседи не качали за ваш счёт фильмы, лучше всего установить надёжный пароль для подключения к Wi-Fi.

Ранее nEWS.ru писал, что специалисты Роскачества выявили в популярных приложениях для очистки памяти телефона признаки шпионских программ. Также были обнаружены запросы на доступ и слишком большое количество рекламы.