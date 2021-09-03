Россиянам объяснили, как вычислить слежку через смартфон

Программа-шпион может стать причиной сбоев в работе смартфона. Основными признаками вмешательства в работу гаджета являются внезапно садящаяся батарея и перезагрузки в тот момент, когда смартфоном не пользуются. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

По словам эксперта, проверить гаджет на наличие вредоносного софта можно, изучив список установленных программ. Следует убедиться в отсутствии ПО, которое сам пользователь не устанавливал. Также желательно проверить, какие программы имеют доступ к основным функциям смартфона.

Если вы заметили, что телефон длительное время не отключается, то вполне вероятно, что он ищет какой-то источник, которому можно передать информацию. И это тоже может служить основанием для проверки вашего смартфона на наличие вредоносного ПО, — говорит Кусков.

Чтобы обезопасить себя, эксперт советует обращаться за проверкой в специализированные центры либо ставить на смартфон лицензионную антивирусную программу, имеющую функцию выявления шпионских программ. Подобные программы можно найти в магазинах приложений.

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