Россиянам объяснили, как вычислить слежку через смартфон

Программа-шпион может стать причиной сбоев в работе смартфона. Основными признаками вмешательства в работу гаджета являются внезапно садящаяся батарея и перезагрузки в тот момент, когда смартфоном не пользуются. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
По словам эксперта,
Если вы заметили, что телефон длительное время не отключается, то вполне вероятно, что он ищет какой-то источник, которому можно передать информацию. И это тоже может служить основанием для проверки вашего смартфона на наличие вредоносного ПО, — говорит Кусков.
Чтобы обезопасить себя, эксперт советует обращаться за проверкой в специализированные центры либо ставить на смартфон лицензионную антивирусную программу, имеющую функцию выявления шпионских программ. Подобные программы можно найти в магазинах приложений.
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