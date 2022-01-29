Россиян предупредили об опасности функции бесконтактного приёма платежей

Функция бесконтактного приёма платежей может быть небезопасной, сообщают эксперты компании Angara. По их данным, технология NFC может привести к несанкционированному снятию средств с лежащего в кармане незаблокированного телефона, пишет РИА Новости.

Как рассказала менеджер по развитию бизнеса компании Анна Михайлова, несмотря на выгоду подобных платежей, также существует и определённая опасность, поскольку технология NFC не блокируется текстилем.

А так как теперь для считывания карты не будет требоваться наличия громоздкого терминала, возрастает риск несанкционированного снятия средств с незаблокированного телефона в кармане джинсов или куртки, — пояснила специалист.

Ранее сообщалось, что Apple планирует внедрить в iPhone возможность бесконтактно принимать платежи с банковских карт, по сути превратив смартфон в платёжный терминал. Функцию могут сделать доступной для большинства iPhone уже в ближайшие месяцы через очередное обновление операционной системы iOS.

Новая разработка, предположительно, задействует встроенный в смартфоны чип NFC по аналогии с платёжной функцией Apple Pay. Разработка технологии ведётся уже два года в сотрудничестве с канадской компанией Mobeewave. Будет ли новый сервис частью Apple Pay, пока неизвестно.