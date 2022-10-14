Россиян предупредили о новых схемах кибермошенничества Гендиректор «Иннотеха» Харитонов: кибермошенники начали использовать социальную инженерию

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В последнее время растёт популярность схем кибермошенничества, построенных на социальной инженерии, воздействующих на любопытство людей и их страх неопределённости, рассказал Lenta.ru гендиректор группы «Иннотех» Дмитрий Харитонов. По его словам, речь идёт о рассылках по электронной почте с кричащими заголовками, содержащими, например, оценку геополитической или экономической ситуации в стране. Эксперт отметил, что к таким сообщениям прикрепляют ссылки, при переходе по которым пользователь рискует стать жертвой кибермошенника.

Излюбленный преступниками способ вызвать интерес у жертвы — заманить ее большим количеством информации, якобы полученной сложными путями, например, с помощью инсайдера или в результате взлома. Такая тактика нацелена не на технические защитные решения, а на психологические особенности человека — любопытство и страх неопределенности, — отметил Харитонов.

Одной из наиболее серьезных угроз, нацеленных именно на россиян, стали вредоносные приложения для смартфонов, размещенные под видом банковского ПО, отметил Харитонов. Эксперт уточнил, что это связано с удалением из Google Play и App Store приложений российских банков.

В пресс-службе «Лаборатории Касперского» ранее сообщили, что кибермошенники в России начали рассылать по электронной почте под видом повесток от военкоматов вредоносные программы. Злоумышленники отправляют специальный PDF-файл, в котором якобы содержится более подробная информация о повестке. При открытии файла происходит скачивание документа в браузере, имитирующего отсканированную повестку, но параллельно создается файл AnalysisLinkManager.exe во временной папке. Через данное вредоносное ПО мошенники могут получать доступ к данным пользователя.