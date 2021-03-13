Российский поисковик начнут предустанавливать на гаджеты с 1 июля

https://static.news.ru/photo/b79f3470-855f-11eb-99e8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производители гаджетов с 1 июля 2021 года должны будут предустанавливать в браузер по умолчанию отечественный поисковик. Какой именно — правительство определит позднее, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).

С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства, — сообщили ТАСС в Минцифры.

В ведомстве отметили, что предустановка российского ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие отечественных цифровых продуктов. Это должно способствовать развитию конкуренции разработок РФ с зарубежными сервисами.

Программы будут предустанавливаться на смартфоны, Smart TV, компьютеры и ноутбуки. Весь перечень устройств указан в соответствующем постановлении правительства.

Как писал NEWS.ru, Совет Федерации одобрил в третьем чтении законопроект, откладывающий на три месяца срок вступления в силу норм об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. Согласно документу, установка российского ПО переносится с 1 января на 1 апреля 2021 года. Также оговаривается, что на такие товары вместо российского может быть установлено ПО, произведённое в других странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.

К предустановке было рекомендовано ПО, которое пользуется спросом у россиян. В частности, браузер «Яндекс», электронная почта Mail.ru, антивирусная система Kaspersky, а также платёжная система «Мир».

Закон позволит пользоваться поисковыми системами, предустановленными на гаджете, без дополнительных настроек. Он также содержит нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции.