Российский аналог TikTok выйдет в конце года

Видеоплатформа «Газпром-медиа» с вертикальным форматом контента, в котором работает популярная во всём мире соцсеть TikTok, получила название Yappy. Она будет представлять собой мобильное приложение для создания, обмена и просмотра коротких вертикальных видео длиной до 60 секунд, сообщила РИА Новости пресс-служба холдинга.

Как рассказал генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров, запуск платформы вертикальных видео дополнит экосистему цифровых сервисов «Газпрома». Новая соцсеть рассчитана на пользователей в возрасте от 14 до 34 лет, которые ведут активный образ жизни, увлечены саморазвитием и карьерой. Запуск платформы запланирован на конец года.

Центральная роль в нашем приложении отведена авторам и создателям контента. Для них мы разработали удобный функционал по работе и редактированию видеоматериалов. А для тех, кто хочет просто смотреть видео, мы внедряем рекомендательные сервисы, — отметил Жаров.

Ранее сообщалось, что сервис был разработан при поддержке фонда «Иннопрактика», который возглавляет Катерина Тихонова. Ранее структуры холдинга приобрели исключительные права на приложение и неисключительные права на программное обеспечение с правом модификации и переработки. По мнению издателя «N+1» Андрея Коняева, «Газпром-медиа» хочет разработать аналог TikTok, но прошлая попытка сделать нечто подобное вместе с Rutube ни к чему не привела. К тому же TikTok, в отличие от российского аналога, приобрёл популярность, уже имея миллионы пользователей.