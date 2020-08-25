Российские Redmi 7A получили глобальную прошивку MIUI 11

https://static.news.ru/photo/7ad47a86-e768-11ea-a13d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Redmi

Xiaomi выпустила новейшую прошивку MIUI 11.0.2 на базе Android 10 для российских Redmi 7A.

Кроме того, компания выпустила фирменную MIUI 12 для европейских пользователей. MIUI 12 также основана на Android 10, однако получила переработанный функционал и повышенное удобство использования. В обновлении были переработаны анимация, интерфейс, добавилась повышенная безопасность пользовательских данных.

Прошивка MIUI 11.0.2 имеет все преимущества последней версии.

Смартфон Redmi 7A обзавелся однокристальной системой Snapdragon 439, аккумулятором на 4000 мАч, фронтальной камерой 5 Мп, одинарной основной камерой 13 Мп и дисплеем с разрешением 1440×720 пикселей и диагональю 5,45 дюйма. Гаджет с покрытием P2i отличается 16 или 32 Гб флэш-памяти и 2 или 3 Гб оперативной памяти, пишет EVORUS.

Ранее аналитик Komiya поделился схематичным изображением смартфонов новой линейки от Apple и назвал их цены. Пользователя Twitter под ником Komiya читатели считают инсайдером Apple, так как публикуемая им информация обычно позже получает подтверждение. Так, по данным аналитика, за новый iPhone покупателям предстоит отдать минимум $700, столько будет стоить аппарат со 128 ГБ памяти. Версия с 256 Гб, как ожидается, будет дороже на $100.

iPhone 12 Max обойдётся в $800–900, в зависимости от объёма памяти, 12 Pro — $1000–1300 (от 128 до 512 Гб памяти). Флагманы iPhone 12 Pro Max, как сообщает Komiya, писал NEWS.ru.