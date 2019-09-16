Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире.
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Самая высокая цена на iPhone 11 c объёмом памяти в 64 Гб будет в Норвегии — $947. А в России это модель будет стоить $933. Данная версия смартфона оказалась наиболее доступной для японцев. Там её стоимость не превысит $692.
Новую линейку iPhone представили 10 сентября в рамках ежегодной презентации. Устройства получили обновлённую систему, камеру и процессор A13 Bionic, который называют мощнейшим на рынке смартфонов. Тем не менее, как писал News.ru, iPhone 11 не удивит «яблочников».
Ранее Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro. Производитель написал в Twitter, что профессиональные фотографии «не должны стоить пользователю руки, ноги или почки».