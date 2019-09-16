https://static.news.ru/photo/6393b172-d8ad-11e9-af35-fa163e074e61_660.jpg Фото: apple.com

Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире.

По данным портал PhoneArena , iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти в 512 Гб на территории РФ будет стоить 132 тысячи рублей ($2053). Стоимость этой модели в США не превышает $1449.

Самая высокая цена на iPhone 11 c объёмом памяти в 64 Гб будет в Норвегии — $947. А в России это модель будет стоить $933. Данная версия смартфона оказалась наиболее доступной для японцев. Там её стоимость не превысит $692.

Новую линейку iPhone представили 10 сентября в рамках ежегодной презентации. Устройства получили обновлённую систему, камеру и процессор A13 Bionic, который называют мощнейшим на рынке смартфонов. Тем не менее, как писал News.ru, iPhone 11 не удивит «яблочников».

Ранее Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro. Производитель написал в Twitter, что профессиональные фотографии «не должны стоить пользователю руки, ноги или почки».