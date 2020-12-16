Роскачество назвало лучший смартфон

https://static.news.ru/photo/faade806-4059-11eb-9834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jyoti Kapoor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты Роскачества сравнили смартфоны, представленные на российском рынке, и выявили лучшее устройство по совокупности нескольких параметров.

Все представленные товары прошли одинаковые испытания в одних и тех же лабораторных условиях, а потому могут объективно сравниваться между собой, — говорится на сайте организации.

Девайсы сравнили по нескольким параметрам: конфиденциальность, камера и видео, прочность, качество звука во время звона, а также батарея. По их совокупности составлена оценка по пятибалльной шкале.

Лучшим стал флагман южнокорейской компании Samsung — Galaxy S10+ на 128 Гб (4,047 балла). На втором месте оказался прошлогодний Apple iPhone 11 Pro Max на 256 Гб (4,019). При этом новый iPhone 12 Pro Max на 256 Гб оказался на четвёртом месте — у него по сравнению с прежней моделью лучше камера, прочность и качество звука, но хуже батарея.

Девять из 10 лучших смартфонов по версии Роскачества — устройства компаний Apple и Samsung. Единственный девайс другой компании — китайский OnePlus 8 Pro (шестое место, 3,905 балла).

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство людей, следуя привычке всё время держать смартфон под рукой, ложатся спать, устанавливают будильник и кладут телефон рядом. Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что на самом деле учёными не доказан вред для организма от лежащего рядом во время сна смартфона.