https://static.news.ru/photo/58ec7862-3dc5-11ea-a7bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскачество сравнило бюджетные смартфоны с моделями дорогих бреднов. Эксперты протестировали 24 устройства 14 компаний, что выявить, какие из них смогут составить конкуренцию.

Как отмечают специалисты, Honor 20 Pro станет достойной альтернативой Samsung Galaxy S9 из-за его функциональности, современного «железа» и высокой производительности. Realme 5 Pro выделили за ёмкую батарею с возможностью автономной работы 30 часов, а Xiaomi Mi 9 Lite — за функционал и удовлетворительное качество фотографий. Последняя модель также обогнала в рейтинге Sony Xperia 1 и iPhone 7 Plus.

Oppo Reno2 занял позиции выше, чем iPhone 8 Plus и Galaxy Note 8. В Роскачестве считают, что смартфон может понравится пользователям достойным чипсетом Snapdragon 730G и наличием хорошей камеры. OnePlus 7T практически попал в десятку лучших рейтинга, обогнав и Samsung S9, но и iPhone 11.

Ранее NEWS.ru рассказал, что эксперты Роскачества ответили на самые распространённые вопросы потребителей о молоке. В частности, является ли хорошим быстро скисающее молоко.