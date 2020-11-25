Роботы-пылесосы оказались потенциальными «шпионами»

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Опасную уязвимость в роботах-пылесосах обнаружили инженеры из Сингапура. Эти устройства могут записывать любые звуки, не имея микрофона.

Особенность устройства роботов-пылесосов делает из них потенциальных шпионов, способных записывать 90% воспроизводимых звуков. При этом устройство не имеет даже микрофона.

Мы исследовали обычные пылесосы, те, что продаются в Интернете. Любой из них можно настроить на передачу этой информации. Причём современные устройства в этом отношении удивительно точны <...>, из 10 произнесённых вами слов 9 угадываются устройством, — цитирует сообщение РЕН ТВ.

Оказалось, что для записи речи робот-пылесос может использовать лазер, с помощью которого он ориентируется в пространстве. С его помощью он может считывать вибрации от звука, просто нацелившись на любой подходящий объект, например, из металла или стекла. А специалисты уже могут трансформировать эту запись в звуковую дорожку.

Как писал NEWS.ru, показатели фитнес-браслетов могут указать на то, что человек заразился коронавирусом. В частности, умные гаджеты могут подсказать, что у человека появились отклонения от индивидуальных норм в частоте пульса в состоянии покоя и изменения диапазонов сна. Так, у заболевших коронавирусом пульс даже в состоянии покоя может значительно учащаться, а также меняется продолжительность глубокой фазы сна. Таким образом, считают учёные, опираясь на данные с фитнес-браслетов и жалобы пациентов, можно упростить выявление заражения по сравнению с моделью, учитывающей исключительно симптоматику. Также предложенный метод может выявлять бессимптомное носительство или раннюю стадию болезни.