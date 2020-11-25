Reuters: США отложили введение запрета на использование TikTok

https://static.news.ru/photo/037d4e9c-2f5f-11eb-bfae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила, что ещё раз откладывает выполнение своего приказа о запрете использования китайского сервиса обмена видео TikTok. Новый срок — 4 декабря.

Запрет должен был вступить в силу 27 ноября. США требуют от владельцев TikTok заключить сделку о продаже сервиса американской компании, сообщает Reuters.

Ограничения предусматривали запрет таким американским компаниям, как Apple, размещать приложение TikTok в своём магазине, а компаниям Amazon и Alphabet (Google) — предоставлять для китайского сервиса хостинг, что сделало бы его фактически неработоспособным на территории США.

TikTok — это популярная платформа по обмену видеороликами с 1 млрд пользователей по всему миру, созданная китайской ByteDance.

Ранее материнская компания TikTok ByteDance заявила, что готова продать сервис США и вступит ради этого в партнёрство с американскими компаниями Oracle и Walmart, которое позволит приложению по обмену видео избежать блокировки на территории США.

Как сообщал NEWS.ru, китайский сервис обмена видео TikTok неоднократно вызывал гнев Дональда Трампа, который подозревал его в слежке за американцами. Минпромторг США с подачи Трампа ввёл в действие запрет на использование TikTok в США, если американское представительство и сервера платформы не станут американскими.