Смартфон получит вырез с тремя датчиками для фронтальной камеры и оранжевую кнопку включения, размещённую на правой части корпуса. Сканер отпечатков пальцев, скорее всего, Huawei спрячет под дисплеем.
Судя по слухам, Mate 30 Pro оснастят 8 Гб оперативной и 128 Гб внутренней флеш-памяти. Смартфон также предложит 6,71-дюймовый Super AMOLED-экран, батарею ёмкостью 4500 мАч и заднюю камеру на 40, 40 и 8 Мп.
Линейку Mate 30 компания представит 19 сентября.
Ранее News.ru рассказал, как Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro. Производитель написал в Twitter, что профессиональные фотографии «не должны стоить пользователю руки, ноги или почки».