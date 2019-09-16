https://static.news.ru/photo/49657d46-d856-11e9-8d9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: PratikN177/twitter.com

Инсайдер Эван Блэсс опубликовал рендер нового флагмана Huawei Mate 30 Pro. Изображение демонстрирует круглую четверную камеру и экран-водопад, который огибает боковые грани устройства.

Huawei Mate 30 Pro, Lite et Porsche Design : voici les images presse détaillées https://t.co/WxwwTfDwu1 pic.twitter.com/Rmh3lve2Rh — Sendigital : Toute l'actualité numérique (@Sendigital1) 16 сентября 2019 г.

Смартфон получит вырез с тремя датчиками для фронтальной камеры и оранжевую кнопку включения, размещённую на правой части корпуса. Сканер отпечатков пальцев, скорее всего, Huawei спрячет под дисплеем.

Судя по слухам, Mate 30 Pro оснастят 8 Гб оперативной и 128 Гб внутренней флеш-памяти. Смартфон также предложит 6,71-дюймовый Super AMOLED-экран, батарею ёмкостью 4500 мАч и заднюю камеру на 40, 40 и 8 Мп.

Линейку Mate 30 компания представит 19 сентября.

Ранее News.ru рассказал, как Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro. Производитель написал в Twitter, что профессиональные фотографии «не должны стоить пользователю руки, ноги или почки».