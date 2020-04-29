Redmi представила Redmi Note 9 Pro

https://static.news.ru/photo/c243eef4-8aea-11ea-80b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiaomi

Remdi, бренд китайской компании Xiaomi, в рамках первой в истории производителя глобальной презентацией показал Redmi Note 9 Pro для международного рынка.

Смартфон получил 6,67-дюймовый LCD-экран с разрешением FHD+, защитной плёнкой и дырой для селфи-камеры на 16 Мп, заднюю квадрокамеру на 64 (основной модуль), 8 (сверхширокоугольный), 5 (макромодуль) и 2 Мп (датчик глубины) и аккумулятор 5020 мАч, поддерживаюший скоростную 30-Вт зарядку.

Аппаратной основой Redmi Note 9 Pro стали процессор Snapdragon 720G с графическим модулем Adreno 618, 6 Гб оперативной (LPPDDR4X) и 64 или 128 Гб внутренней флеш-памяти. Смартфон, работающий под управлением Android 10 c оболочкой MIUI 11, также получил 3,5-мм аудиоразъём, NFC, порт USB-C и поддержку двух сим-карт.

Стоимость базовой версии Redmi Note 9 Pro (6/64 Гб) составит $269.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Xiaomi презентовала в России смартфон Redmi Note 9S. Устройство получило ёмкий аккумулятор и основную квадрокамеру.