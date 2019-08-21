https://static.news.ru/photo/52020704-c400-11e9-aa96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Redmi, бренд Xiaomi, начал подготовку к скорой презентации новых устройств. В Сети появилось изображение со смартфоном Redmi Note 8, который получит камеру на 64 Мп.

Аппарат должны оснастить сенсором ISOCELL Bright GW1, разработанным Samsung и выполненным по технологии Tetracell. Предполагается, что камера будет применять технологию «четыре пикселя в одном» для улучшенной съёмки при слабом освещении.

«Старшую модель», Redmi Note 8 Pro, могут оснастить чипсетом серии Snapdragon 700 и ёмкой батареей, а также выдвижной селфи-камерой.

Вместе с презентацией новой линейки, которая пройдёт 29 августа, производитель покажет телевизоры бренда. Самая большая модель получит диагональ 70 дюймов.

Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi продолжает лидировать на российском рынке смартфонов по итогам второго квартала 2019 года. Доля производителя составила 40%.