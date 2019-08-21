Аппарат должны оснастить сенсором ISOCELL Bright GW1, разработанным Samsung и выполненным по технологии Tetracell. Предполагается, что камера будет применять технологию «четыре пикселя в одном» для улучшенной съёмки при слабом освещении.
«Старшую модель», Redmi Note 8 Pro, могут оснастить чипсетом серии Snapdragon 700 и ёмкой батареей, а также выдвижной селфи-камерой.
Вместе с презентацией новой линейки, которая пройдёт 29 августа, производитель покажет телевизоры бренда. Самая большая модель получит диагональ 70 дюймов.