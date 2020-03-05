https://static.news.ru/photo/8261de98-5ee1-11ea-b3a1-fa163e074e61_660.jpg Realme 6 Фото: realme Россия/vk.com

Компания Realme презентовала новые смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro. Устройства получили дыру в экране (двойная у старшей модели) для фронтальной камеры и сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

Realme 6 оснащена 6,5-дюймовым экраном Full HD+ с частотой обновления 90 Гц, основной квадрокамерой на 64, 8, 2 и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп и батареей ёмкостью 4300 мАч. Аппаратной основой смартфона стали процессор MediaTek Helio G90T, 4, 6 или 8 Гб оперативной и 64 и 128 Гб внутренней памяти.

Realme 6 Pro отличается от стандартной модели экраном диагональю 6,6 дюйма, дополнительным модулем на 8 Мп во фронтальной камере, наличием 12-мегапиксельного телефото-модуля в задней камере вместо 2-мегапиксельного и чипсетом Snapdragon 720G.

Стоимость базовой версии Realme 6 (4/64 Гб) составляет $180, Realme 6 Pro (6/64 Гб) — $230.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «Яндекс.Маркет» изучил спрос на смартфоны в начале 2020 года и выяснил, какие модели оказались наиболее популярными. Пользователи чаще всего интересовались устройствами Remdi (бренд Xiaomi), Samsung и Apple.