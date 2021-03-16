Рассекречена «чистая» версия Windows

https://static.news.ru/photo/f8a1fd5a-86da-11eb-b488-96000091f725_660.jpg Фото: © Svancara Petr / globallookpress

Число так называемых встроенных приложений Windows будет сокращено. Такой план был представлен в бета-версии операционной системы для инсайдеров, которая уже тестируется разработчиками программного обеспечения.

Как сообщило издание Windows Latest, версия была рассекречена. В новой итерации Windows компания отказалась от нескольких встроенных программ и функций. Например, исчезнут 3D Viewer, Paint 3D и прочие приложения, ориентированные на художников и дизайнеров.

Кроме того, из домашнего каталога «операционки» пропадёт папка «3D-объекты» (3D Objects), исчезнет инструмент «Панель математического ввода». Она использовалась для работы с математическими формулами.

Разработчики считают, что «чистая» версия Windows будет более релевантна рядовым пользователям системы, не пользующимся графическими редакторами. При желании все бесплатные компоненты системы можно будет вернуть с помощью магазина Windows.

В декабре прошлого года NEWS.ru писал, что новое обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти» ПК. Как отмечается, после установки обновления у ряда пользователей появились проблемы в работе устройств, в том числе подтормаживания в простых задачах, скачки нагрузки на процессор.