Qualcomm представила 5G-процессор Snapdragon 690

https://static.news.ru/photo/b701674a-b08a-11ea-b9bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: qualcomm.com

Компания Qualcomm презентовала новый процессор Snapdragon 690. Он получил поддержку сетей пятого поколения (5G) и предназначен для доступных смартфонов.

Snapdragon 690 представляет собой 8-нм восьмиядерный процессор Kryo 560 с частотой до 2 ГГц, который использует графический процессор Adreno 619L. Производитель утверждает, что прирост производительности составил 20% на CPU, на 20% и 60% на GPU.

Новый чип также позволяет делать фотографии в разрешении до 192 Мп, записывать и воспроизводить видео в 4K HDR и работать на устройствах с экранами с частотой обновления до 120 Гц. За поддержку 5G отвечает встроенный модем X51.

Snapdragon 690 получат смартфоны таких компаний, как HDM Global, LG, Motorola, Sharp, TCL и Wingtech. Первые устройства с новым чипом появятся на рынке во второй половине 2020 года.

В декабре NEWS.ru рассказал, что Qualcomm анонсировала платформу Snapdragon XR2 для дополненной и виртуальной реальности. Она станет основой для очков дополненной реальности, которые компания разрабатывает совместно с Niantic, знакомой игрокам по Pokémon Go.