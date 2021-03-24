Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без отечественного софта

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Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Согласно закону, ответственность за это нарушение для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 200 тысяч рублей.

Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

В список предустанавливаемого российского ПО на гаджеты войдут около 27 приложений. Ожидается, что в список попадут: «Яндекс.Браузер», поисковая система «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой ассистент «Маруся», Kaspersky Internet Security, Mir Pay, «Госуслуги» и другие.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года. В марте из-за пандемии решено было перенести вступление этой нормы в силу до 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что гаджеты с российским ПО могут так и не дойти до розницы. Телефоны, планшеты и другие электронные устройства с предустановленным отечественным софтом должны были попасть на полки российских магазинов 1 апреля 2021 года, но за неделю до обозначенного срока торговля не получила ни единого подобного гаджета. В магазины поступила техника, произведённая до 31 декабря 2020 года, поэтому компании не установили на неё отечественные программы и приложения.

Как сообщалось, при отсутствии телефонов с указанным видом софта торговлю начнут штрафовать с 1 июля 2021 года. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.