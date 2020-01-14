https://static.news.ru/photo/4bf46cf4-36c8-11ea-8e60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приложениями Facebook оказались самыми скачиваемыми в 2019 году. WhatsApp, Facebook, Instagram и Messenger в общей сложности загрузили почти 3 млрд раз.

На втором месте оказались продукты Google — их скачали почти 2,3 млрд. Замыкает тройку китайская компания ByteDance. Её соцсеть TikTok также заняла второе место в списке самых скачиваемых приложений 2019 года, уступив мессенджеру WhatsApp.

Что касается рынка стриминговых сервисов, то в четвёртом квартале доминирующую позицию занял новичок Disney+, чья доля составила 34%. Число его загрузок преодолело отметку в 30 млн, а за первый месяц он принёс компании более $50 млн.

Ранее NEWS.ru сообщил, что киберпреступники осуществили фишинговую атаку на пользователей мессенджера WhatsApp. Мошенники для осуществления цели использовали спортивный бренд Adidas, отмечающий юбилей.