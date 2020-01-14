Приложениями Facebook оказались самыми скачиваемыми в 2019 году. WhatsApp, Facebook, Instagram и Messenger в общей сложности загрузили почти 3 млрд раз.
На втором месте оказались продукты Google — их скачали почти 2,3 млрд. Замыкает тройку китайская компания ByteDance. Её соцсеть TikTok также заняла второе место в списке самых скачиваемых приложений 2019 года, уступив мессенджеру WhatsApp.
Что касается рынка стриминговых сервисов, то в четвёртом квартале доминирующую позицию
Ранее NEWS.ru сообщил, что киберпреступники осуществили фишинговую атаку на пользователей мессенджера WhatsApp. Мошенники для осуществления цели использовали спортивный бренд Adidas, отмечающий юбилей.
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