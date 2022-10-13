Приложение «ВКонтакте» вернулось в App Store Приложение «ВКонтакте» вернулось в App Store после удаления

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В App Store вернулось приложение российской социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию. Ранее приложение VK было удалено из магазина приложений, которым владеет американская компания Apple.

Приложение «ВКонтакте» вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы, — сообщили в российской компании.

Также маркетплейс восстановил для скачивания другие ранее удаленные приложения VK.

26 сентября все приложения холдинга VK пропали из магазина приложения App Store. Помимо приложений экосистемы социальной сети «ВКонтакте», удалена в том числе почта Mail.ru. В дальнейшем выяснилось, что пропали также другие приложения экосистемы социальной сети — «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ», а также другие приложения холдинга VK, включая почтовый сервис @Mail.ru. При этом отмечается, что ранее установленные на устройства Apple приложения работают в штатном режиме.