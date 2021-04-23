Предзаказ на обновлённый iPhone 12 стартовал в России

https://static.news.ru/photo/d8446866-a432-11eb-a7ec-96000091f725_660.jpg Фото: apple.com

Корпорация Apple открыла предзаказы на фиолетовые iPhone 12 и 12 mini. Обновлённые смартфоны можно заказать во всём мире, в том числе в России.

Предзаказ стартовал на официальном сайте компании. Смартфон будет поставляться с новейшей iOS 14.5.

Цена на iPhone 12 mini на российском рынке начинается от 69 990 рублей, а на iPhone 12 — от 79 990 рублей. Доставить девайс компания обещает в период с 30 апреля по 5 мая.

Модели iPhone 12 и 12 mini представили 20 апреля. Новый цвет нанесли на заднюю крышку и алюминиевую рамку устройства. Модели Pro и Pro Max не получили новую расцветку. Продажи устройства стартуют 30 апреля.

Ранее в социальных сетях появилась фотография задней панели смартфона iPhone 13 mini, который должен выйти в июне. На изображении виден телефон голубого цвета. По картинке можно сделать вывод, что устройство не получит серьёзных преобразований сзади.

Самым крупным изменением станет новое расположение линз камеры, которые теперь будут размещаться не вертикально друг под другом, а по диагонали. Сам модуль сохранит квадратную форму, но получит новую конструкцию, которая позволит устанавливать более крупные линзы.