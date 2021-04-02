Предустановленные российские приложения могут сливать данные за рубеж

https://static.news.ru/photo/5143d758-97d0-11ea-952a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские приложения, обязательные по закону к предустановке с 1 апреля на продаваемые в стране смартфоны и планшеты, могут отправлять информацию о пользователях за рубеж. Подобные выводы сделали специалисты АНО «Информационная культура», сообщает «Коммерсант».

По мнению экспертов, обязательные приложения содержат в себе скрытые программы, собирающие сведения о пользователях. Данные в последствии могут передаваться как производителям устройств, так и технологическим корпорациям с целью производства таргетированной рекламы.

«Коммерсант» отмечает, что в предустановленных приложениях встроенного механизма слежки не нашли только в приложении платёжной системы «Мир». Во всех остальных приложениях, включая «Госуслуги», есть аналитические механизмы Google AdMob, Facebook Ads и т.п.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, формально собираемые данные являются анонимными, однако, при желании, выяснить личность пользователя возможно.

Закон об обязательной предустановке на продаваемые в России смартфоны и планшеты, а также компьютеры и smart-телевизоры, произведённые с начала 2021 года, отечественных приложений вступил в силу с 1 апреля. Перечень рекомендованных приложений утвердили в январе 2021 года. В него вошли приложения Мail.ru, «Яндекс», «Госуслуги» и платёжная система «Мир».

Опрос компании EST показал, что 29% россиян намерены удалить предустановленный на гаджеты софт. Как полагают эксперты, со временем этот показатель должен снизиться. Об этом писал NEWS.ru.