Представлена новая операционка iOS 15 от Apple: главное

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Американская IT-корпорация Apple представила 7 июня iOS 15 на WWDC-2021. Запись онлайн-трансляции мероприятия доступна на сайте компании.

Среди самых важных обновлений — новый режим «в самолёте», который будет иметь несколько опций: «работа», «личное» и «отдых». Для видеобесед по FaceTime можно будет включить фильтрацию шума. В разделе «Погода» появятся карты и графики.

Также будет обновлён раздел «Карты» — туда добавят расписание общественного транспорта. В iMessage разрешат делиться коллажами или «стопками» фото. Новая операционная система также «научила» камеру определять текст на снимках. А Siri на iOS 15 может зачитывать важные уведомления в наушники.

Также ОС получила заметный редизайн: в неё добавили обновлённый экран блокировки и переделали уведомления — пользователи смогут получать сообщения из приложений в зависимости от их статуса.

Выйдет обновление уже этой осенью, но протестировать можно будет в июле 2021 года.

Американский IT-гигант Microsoft Corp. 24 июня покажет новую версию программного обеспечения Windows. Новое ПО включает в себя обновлённый дизайн операционной системы, расширенные возможности для создателей и разработчиков программ, предоставляемые через магазин Windows Store, а также некоторые другие изменения.