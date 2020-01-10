https://static.news.ru/photo/7302890c-33a8-11ea-8130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 50 международных правозащитных организаций направили открытое письмо генеральному директору Alphabet (материнской компании Google) Сундару Пичаи, в котором просят главу компании принять меры против использования предустановленного программного обеспечения (ПО) на устройствах Android.

Как утверждают авторы письма, 91% предустановленных приложений не отображаются в Google Play. Юзеры не могут удалить подобного типа софт, что делает их устройства потенциально уязвимыми.

Предустановленные приложения могут иметь привилегированные пользовательские разрешения, которые позволяют им работать за пределами модели безопасности Android. Это означает, что они потенциально могут без ведома владельца устройства получать доступ к микрофону, камере и местоположению.

Правозащитники считают , что Google должна разрешить пользователям навсегда удалять такие приложения с устройства, а к самим программам должны применяться те же проверки, что и к приложениям Google Play, особенно в отношении пользовательских разрешений.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple начала автоматически сканировать изображения, сохранённые в облачном хранилище iCloud. Таким образом в Купертино проверяют фотографии на предмет жестокого обращения с детьми, в том числе и сексуального насилия.