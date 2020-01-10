Более 50 международных правозащитных организаций направили открытое письмо генеральному директору Alphabet (материнской компании Google) Сундару Пичаи, в котором просят главу компании принять меры против использования предустановленного программного обеспечения (ПО) на устройствах Android.
Как утверждают авторы письма, 91% предустановленных приложений не отображаются в Google Play. Юзеры не могут удалить подобного типа софт, что делает их устройства потенциально уязвимыми.
Предустановленные приложения могут иметь привилегированные пользовательские разрешения, которые позволяют им работать за пределами модели безопасности Android. Это означает, что они потенциально могут без ведома владельца устройства получать доступ к микрофону, камере и местоположению.
Правозащитники
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple начала автоматически сканировать изображения, сохранённые в облачном хранилище iCloud. Таким образом в Купертино проверяют фотографии на предмет жестокого обращения с детьми, в том числе и сексуального насилия.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен