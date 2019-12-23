https://static.news.ru/photo/4338653a-88d0-11e9-8275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Популярное приложение для обмена сообщениями ToTok оказалось шпионским инструментом. Его используют Объединённые Арабские Эмираты для отслеживания действий тех, кто его скачивает.

Мессенджер может мониторить все разговоры пользователей, их передвижения, встречи и получать доступ к микрофону и изображениям. Большинство скачавших ToTok находятся в ОАЭ, но в последнее время его популярность выросла в США, сообщает The New York Times.

Издание утверждает, что Breej Holding, разработавшая приложение, связана с компанией DarkMatter, занимающейся кибербезопасностью. В ней работают сотрудники разведки ОАЭ, а также бывшие сотрудники Агентства национальной безопасности и военной разведки Израиля.

Google и Apple уже удалили приложение из своих онлайн-магазинов Google Play и App Store, однако оно всё ещё работает, пока пользователи не удалят мессенджер с устройства.

Ранее NEWS.ru рассказал, что киберзлоумышленники использовали премьеру фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в традиционных схемах. Они создали мошеннические сайты и аккаунты в социальных сетях, где жертва взамен скачивания бесплатной копии фильма могла лишиться персональных данных.