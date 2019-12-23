Популярное приложение для обмена сообщениями ToTok оказалось шпионским инструментом. Его используют Объединённые Арабские Эмираты для отслеживания действий тех, кто его скачивает.
Мессенджер может мониторить все разговоры пользователей, их передвижения, встречи и получать доступ к микрофону и изображениям. Большинство скачавших ToTok находятся в ОАЭ, но в последнее время его популярность выросла в США,
Издание утверждает, что Breej Holding, разработавшая приложение, связана с компанией DarkMatter, занимающейся кибербезопасностью. В ней работают сотрудники разведки ОАЭ, а также бывшие сотрудники Агентства национальной безопасности и военной разведки Израиля.
Google и Apple уже удалили приложение из своих онлайн-магазинов Google Play и App Store, однако оно всё ещё работает, пока пользователи не удалят мессенджер с устройства.
Ранее NEWS.ru рассказал, что киберзлоумышленники использовали премьеру фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в традиционных схемах. Они создали мошеннические сайты и аккаунты в социальных сетях, где жертва взамен скачивания бесплатной копии фильма могла лишиться персональных данных.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен