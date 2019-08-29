https://static.news.ru/photo/8ff6cfc8-ca2b-11e9-8e9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: camScanner

Android-приложение CamScanner со 100 млн загрузок неожиданно получило вредоносный компонент. Им оказалась рекламная библиотека, содержащая такая называемый дроппер под названием Trojan-Dropper.AndroidOS.Necro.n.

Ранее подобный модуль часто встречался в предустановленных вредоносных программах на смартфонах китайского производства. Эксперты «Лаборатории Касперского», обнаружившие опасные изменения, считают, что разработчики приложения добавили дроппер вследствие их партнерства с недобросовестным рекламодателем.

Примечательно, что первые версии CamScanner безопасно выполняли заявленные функции и не несли вреда пользователям. Специалисты по кибербезопасности сообщили о вредоносном приложении Google, и компания удалила его из Google Play.

В середине августа News.ru рассказал, что телефонные мошенники заполучили денежные средства примерно трети россиян. Почти каждый десятый (9%) потерял значительную сумму.

При этом только 4% респондентов обращались в правоохранительные органы. Обычно мошенничество ведётся с поддельного номера либо с ранее принадлежащего банку номера от лица сотрудника финансовой организации. Злоумышленники пытаются выяснить у жертв пароли или коды двухфакторной авторизации для входа в личный кабинет и/или подтверждения перевода денег.