Пользователям перечислили скрытые функции смартфона Киберэксперт Арбузов рассказал о скрытых функциях в смартфоне и призвал изучить их

Фото: Andreas Arnold/dpa

Пользователям смартфонов стоит изучить предустановленный в аппаратах функционал. не исключено, что он может скрывать ряд моментов. о которых люди ранее не подозревали. С таким предупреждением выступил в интервью агентству ПРАЙМ генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов.

Он рассказал, в частности, что гаджет призван оптимизировать время пользователя. В этой связи туда производителем закладывается возможность вынести контакты на рабочий стол, ускорить производительность устройства или перевести голосовое сообщение в текст.

Кроме того, смартфоны могут иметь функцию гостевого режима, при котором включается режим «телефон внутри телефона». В этом случае устройство можно отдавать в чужие руки, не опасаясь, что посторонним на глаза попадется конфиденциальная информация.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложила новую схему предустановки отечественного ПО на гаджеты. Речь идет об устройствах. ввезенных по параллельному импорту. Организация предлагает предоставлять пользователям инструкции с QR-кодом, по которому они смогут сами установить нужные им программы. Предложение связано с истечением 31 декабря 2022 года срока моратория на штрафы за продажу техники без предустановленного ПО.

В свою очередь ретейлеры и поставщики электроники рассказали, что в РФ начали активнее появляться смартфоны с непривычными функциями и ограничениями. Так, среди них есть iPhone из Японии без возможности отключения звука фотоснимка, без слота под сим-карту (для США) или с двумя слотами (для КНР), а техника на Android поставляется с альтернативными зарядными устройствами.