Пользователям объяснили, как определить прослушку через смартфон Эксперт Кусков: быстрый расход аккумулятора может говорить о прослушке через смартфон

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Существует целый ряд признаков, по которым можно определить, прослушивается ли мобильный телефон. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Он рекомендовал в первую очередь обратить внимание на признаки самостоятельной работы телефона, когда происходит самопроизвольное включение микрофона или видеокамеры, программы запускаются в фоновом режиме и быстро расходуется аккумулятор.

Такие вещи могут проявляться по одиночке или в совокупности, главное, что вы фиксируете некую «самостоятельную» работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь, — пояснил собеседник агентства.

Эксперт посоветовал, чтобы удостовериться в чистоте своего смартфона, проанализировать установленные приложения самостоятельно или вместе со специалистами и удалить все лишние приложения или сбросить текущие настройки и полностью переустановить программное обеспечение.

Ранее аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова объяснила, на какие запросы смартфона нужно отвечать отказом.

Генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков также рассказал, что многие функции смартфонов, включенные по умолчанию, не требуются большинству пользователей и потому их стоит отключать. Это позволит сохранить заряд устройства и предотвратит раздачу персональных данных владельца телефона.