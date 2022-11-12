Пользователям назвали способ проверить, не шпионит ли за ними смартфон Эксперт Закарян: внезапный перегрев смартфона говорит о работе программ-шпионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время появилось огромное количество программ, которые могут передавать информацию со смартфона третьим лицам, включая данные о местоположении, личные сообщения, информацию учетных записей. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ предупредил руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян. Он также назвал несколько признаков, позволяющих пользователям заподозрить, что их смартфон за ними следит.

В числе признаков, приведенных экспертом — неожиданный перегрев устройства, необъяснимый рост потребления трафика, быстрая разрядка аккумулятора.

Закарян посоветовал, чтобы проверить, не идет ли со смартфона переадресация, следует ввести команду *#21#.

Он также призвал следить за возможным появлением программ-шпионов, которые могли быть установлены дистанционно без ведома пользователя.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложила новую схему предустановки отечественного ПО на гаджеты. Речь идет об устройствах, ввезенных по параллельному импорту. Организация предлагает предоставлять пользователям инструкции с QR-кодом, по которому они смогут сами установить нужные им программы. Предложение связано с истечением 31 декабря 2022 года срока моратория на штрафы за продажу техники без предустановленного ПО.