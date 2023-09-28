Пользователи указали на критическую проблему iPhone 15 Pro и Pro Max Владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max жалуются на сильный нагрев устройств

Фото: Apawire/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ряд владельцев iPhone 15 Pro и Pro Max пожаловались на интернет-форумах на то, что их гаджеты сильно нагреваются при использовании, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что горячими становятся задняя и боковые поверхности смартфона.

По наблюдениям владельцев девайса, они нагреваются во время игр, телефонных звонков и видеозвонков в FaceTime. Некоторые утверждают, что смартфон нагревается при подключении гаджета к зарядному устройству.

Американская компания Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов — iPhone 15. Гаджет получил такой же Dynamic Island вверху экрана, как у прошлогодних моделей iPhone Pro. По словам производителя, новый процессор S9 будет мощнее предыдущего на 50%. Кроме того, Apple отказалась от разъема Lightning в пользу Type-C.

Устройство будет доступно в пяти цветах: розовый, черный, белый, желтый и светло-зеленый. Корпус гаджета выполнен из алюминия с закругленными гранями, спереди и сзади стекло. iPhone 15 обладает двумя размерами — экранами на 6,1 и 6,7 дюймов. Максимальная яркость дисплеев — 2000 нит. В линейке смартфонов четыре модели: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Они оснащены титановым корпусом и самым быстрым процессором A17 Pro.