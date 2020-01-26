https://static.news.ru/photo/96e81132-404d-11ea-9a7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press

Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation) опубликовал петицию, в которой попросил компанию Microsoft открыть исходные коды и выпустить полюбившуюся операционную систему Windows 7 в виде свободного ПО.

Кроме того, Фонд предложил корпорации позволить разработчикам лучше её изучить.

Призываем уважать свободу и конфиденциальность пользователей, а не просто принуждать переходить на новые версии Windows, — сказано в петиции.

Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 14 января 2020 года. Компьютеры под управлением этой версии продолжат работать в обычном режиме, но обновления для ОС выходить больше не будут, в том числе и обновления безопасности.

Как писал NEWS.ru, сейчас Microsoft готовит разработчиков приложений к их тестированию на устройствах с двойными экранами Surface Duo и Surface Neo. Компания показала, каким образом будут отображаться программы на девайсах.