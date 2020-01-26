Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation)
Кроме того, Фонд предложил корпорации позволить разработчикам лучше её изучить.
Призываем уважать свободу и конфиденциальность пользователей, а не просто принуждать переходить на новые версии Windows, — сказано в петиции.
Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 14 января 2020 года. Компьютеры под управлением этой версии продолжат работать в обычном режиме, но обновления для ОС выходить больше не будут, в том числе и обновления безопасности.
Как писал NEWS.ru, сейчас Microsoft готовит разработчиков приложений к их тестированию на устройствах с двойными экранами Surface Duo и Surface Neo. Компания показала, каким образом будут отображаться программы на девайсах.
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