https://static.news.ru/photo/ffefe50e-3f96-11ea-bf89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи Facebook в ряде стран 25 января столкнулись со сбоем в работе соцсети. Об этом сообщает сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Уточняется, что сбои начали замечать в 16:00 мск, а наибольшее число жалоб зафиксировано в Польше, Бельгии, Франции, Великобритании и США.

У 69% пользователей возникли проблемы с новостной лентой, у 15% полностью не работал сервис, а 14% не могли авторизоваться.

Как ранее писал NEWS.ru, 19 января пользователи массово пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp. В службу поддержки поступило несколько сотен сообщений о неполадках.