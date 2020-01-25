Пользователи Facebook в ряде стран 25 января столкнулись со сбоем в работе соцсети. Об этом сообщает сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Уточняется, что сбои начали замечать в 16:00 мск, а наибольшее число жалоб зафиксировано в Польше, Бельгии, Франции, Великобритании и США.
У 69% пользователей возникли проблемы с новостной лентой, у 15% полностью не работал сервис, а 14% не могли авторизоваться.
Как ранее писал NEWS.ru, 19 января пользователи массово пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp. В службу поддержки поступило несколько сотен сообщений о неполадках.
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