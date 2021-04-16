Пользователей предупредили об угрозе слежки через WhatsApp

https://static.news.ru/photo/58da29ea-823f-11eb-babf-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Угрозе удалённого взлома подвергаются владельцы смартфонов на базе операционной системы Android, пользующиеся мессенджером WhatsApp версии до 2.21.4.18. Об этом предупреждает IT-компания Census IT Security Works.

Как полагают специалисты компании, в ранних версиях мессенджера WhatsApp особенность обмена конфиденциальными данными между пользователями позволяет злоумышленникам легко получить доступ к переписке и даже следить за пользователями или вмешаться в диалог с целью обмана.

Эксперты рекомендуют обновить мессенджер до версии 2.21.4.18 и выше. По словам специалистов, обнаруженная уязвимость в WhatsApp является крайне серьёзной с позиции безопасности данных.

Ранее NEWS.ru писал о том, что установка и использование американского мессенджера WhatsApp (входит в корпорацию Facebook) опасны из-за возможной слежки за пользователями со стороны спецслужб США.