Пользователей предупредили об угрозе слежки через WhatsApp

Угрозе удалённого взлома подвергаются владельцы смартфонов на базе операционной системы Android, пользующиеся мессенджером WhatsApp версии до 2.21.4.18. Об этом предупреждает IT-компания Census IT Security Works.
Как
Эксперты рекомендуют обновить мессенджер до версии 2.21.4.18 и выше. По словам специалистов, обнаруженная уязвимость в WhatsApp является крайне серьёзной с позиции безопасности данных.
Ранее NEWS.ru писал о том, что установка и использование американского мессенджера WhatsApp (входит в корпорацию Facebook) опасны из-за возможной слежки за пользователями со стороны спецслужб США.