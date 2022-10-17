Пользователей предупредили об опасных разрешениях для мобильных приложений Эксперт Демин: получающие доступ к файлам смартфона приложения могут быть опасны

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При установке на смартфон нового приложения пользователь должен обратить внимание на то, какие разрешения запрашивает программа. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил эксперт по кибербезопасности Вячеслав Демин. Он подчеркнул, что многие программы являются потенциально опасными, особенно получая при настройке полный доступ к файловой системе гаджета. Также утечке личной информации владельца могут способствовать и другие разрешения.

Доступ к чтению внутренней памяти означает доступ к закрытому хранилищу, в котором находятся базы данных приложений. Доступ к звонкам и СМС позволяет приложению читать журнал вызовов и совершать звонки, читать и отправлять СМС, — перечислил эксперт.

Он также добавил, что опасность может представлять доступ приложений к контактам, микрофону и к геолокации. Злоумышленники могут использовать все эти разрешения в своих целях. При этом они чаще всего используют то программное обеспечение, которое наиболее популярно на рынке. Однако если разработчики не совершали ошибок при создании своей программы, злоумышленники не смогут в нее внедриться.

О потенциальной опасности программы может говорить обилие рекламы в ней, считает Демин. Он рекомендовал перед загрузкой приложения проверить, какая компания является его издателем, посмотреть, сколько раз оно было скачано и какие отзывы есть о нем в интернете, а также проверить его с помощью антивирусной программы.

Ранее заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов предупредил, что злоумышленники способны не только украсть персональные данные, но и установить на телефон прослушку. По его словам, для этого мошенники незаконно используют СОРМ-систему, применяемую правоохранительными органами.