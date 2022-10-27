Пользователей предупредили об опасности старых мобильных телефонов Эксперт Раевский: из приложений следует удалять номер, от которого отказался пользователь

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Сотовые операторы имеют в своем запасе ограниченное количество телефонных номеров. В этой связи пользователь, решивший сменить номер, рискует получить уже ранее использованный, что может привести к неприятным посоедствиям. Об этом предупредил в интервью агентству ПРАЙМ генеральный директор Zecurion Алексей Раевский.

Те, номера, которые освобождаются (из-за периода неактивности или расторжения договора), какое-то время выдерживаются на «карантине», срок которого обычно около полугода. Далее они поступают в продажу, то есть в оборот для новых абонентов, — пояснил он.

Но несмотря на карантин, у нового владельца телефона все равно может возникнуть ряд проблем. Например, это может быть звонок от контактов предыдущего владельца номера. В этой связи следует объяснить собеседникам ситуацию, а если звонки не прекратятся — обратитьтся к сотовому оператору для смены номера.

Куда большими проблемами грозит привязка старого номера к аккаунтам в социальных сетях и приложениях. Если его не отвязать, новый владелец телефона получит доступ к данным, включая банковские сервисы, предупредил эксперт.

Ранее заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, что взлом смартфона можно осуществить, заразив его вредоносным программным обеспечением. По его словам, одним из признаков взлома может стать некорректная работа привычных приложений.